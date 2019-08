Die US-Aktienmärkte werden am Montag voraussichtlich mit Verlusten in den Handel starten. Nach der turbulenten Vorwoche dürfte sich das Vertrauen der Anleger in stabile Märkte in Grenzen halten. Auslöser für die Achterbahnfahrt waren die weitere Verschärfung im US-chinesischen Handelskonflikt. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag angedeutet, dass die für September angesetzten Verhandlungen abgebrochen werden könnten. Der chinesische Markt wurde am Montag aber gestützt von dem Yuan-Fixing, das die chinesische Währung höher bewertete als am Markt erwartet. Dies weckte Hoffnungen auf eine Entspannung in dem Dauerstreit.

In der laufenden Woche wird sich der Blick der Teilnehmer auf neue Inflationsdaten am Dienstag richten, nachdem die Federal Reserve die lahme Teuerung als einen Grund für die jüngste Zinssenkung genannt hatte. Trotz einer gewissen Eintrübung sehen Experten keine Rezession am Horizont. "Angesichts der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem starken Verbrauchervertrauen ist eine Rezession in naher Zeit unwahrscheinlich", sagt Patrick Spencer vom Investmentunternehmen Baird.

Die Aktie des Stromversorgers PG&E dürfte zulegen, nachdem sich das Unternehmen offen für Vorschläge von Hedgefonds für eine Restrukturierung gezeigt hat. Dabei geht es zentral um die Beschaffung von 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital für das Unternehmen, das von der Insolvenz bedroht ist. Hintergrund sind verheerende Waldbrände in Kalifornien 2017 und 2018, wegen denen sich das Unternehmen Schadenersatzforderungen von über 30 Milliarden Dollar gegenüber sieht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.