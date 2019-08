Der Verwaltungsrat von ABB designierte Rosengren einstimmig zum CEO. Er wird am 1. Februar 2020 bei ABB eintreten und CEO Voser in dieser Funktion am 1. März 2020 ablösen. Voser hatte die Position nach dem überraschenden Rücktritt von Ulrich Spiesshofer im April übernommen. Er wird ab März 2020 wieder ausschließlich das Amt des Verwaltungsratspräsidenten ausüben.

"Der Verwaltungsrat freut sich, dass Björn Rosengren die Führung von ABB übernehmen wird. Der erfahrene Manager hat mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt, dass er entscheidend zur Wertsteigerung von Unternehmen beitragen kann. Er bringt zudem genau die Führungsfähigkeiten mit, die ABB in der nächsten Phase der Transformation benötigt", sagte Voser. "Nach einer ausführlichen Suche ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...