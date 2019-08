Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv MATCH MY TRADE - Social Trading mit Hebelprodukten Der Ausrutscher der letzten Woche ist wieder halbwegs glattgebügelt. Der Endlos Turbo Long hat satte Gewinne von fast 45 Prozent eingefahren. Insgesamt liegt die Match My Trade Community mit +386 Prozent vorn - und das in weniger als drei Monaten! Die Schätzungen der Teilnehmer für diese Woche reichen von 11.450 bis 12.050 Punkte - im Mittel also zaghaft bullish. Ob der Trade aufgeht, erfahrt Ihr nächsten Montag! Bis dahin steht dann auch schon der nächste Trade in den Startlöchern. Ab Freitag startet, wie gewohnt die neue Facebook-Umfrage. Ihr könnt übrigens das ganze Wochenende und den frühen Montag-Vormittag zum Abstimmen nutzen. Man weiß ja nie, was das Wochenende an Kurstreibern- oder Bremsern mit sich bringt...