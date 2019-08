Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Ergebnisse würden die positive Sicht auf die Telekom sowie die Tochter T-Mobile US bestärken, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal zwischen Vodafone und Unitymedia dürfte dem Konzern in Deutschland zugleich eher weniger belasten./kro/mims Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-08-12/12:48

ISIN: DE0005557508