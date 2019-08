Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf auf 177,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel auf minus 0,59 Prozent.

Weiterhin sorgt der Handelskonflikt zwischen den USA und China für Verunsicherung. Auch die Sorgen um eine weitere Abschwächung der deutschen Konjunktur stützen tendenziell die Festverzinslichen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht.

Besonders deutlich stiegen die Kurse in Italien. Die Wahrscheinlichkeit, dass Neuwahlen doch noch vermieden werden können, ist zuletzt gestiegen. So hat sich der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Matteo Renzi gegen Neuwahlen sondern für eine Übergangsregierung ausgesprochen. Auch Beppe Grillo, der Mitbegründer der Fünf-Sterne-Bewegung will die rechte Lega an der Regierung verhindern. An diesem Montag und Dienstag stehen im Senat und in der Abgeordnetenkammer Treffen der Fraktionsvorsitzenden an, die für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Neuwahl entscheidend sind./jsl/jkr/mis

