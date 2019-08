Das Analysehaus Warburg Research hat Hapag-Lloyd nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 34 Euro angehoben. Die beeindruckenden Quartalsergebnisse seien ein weiterer Beweis für die Erfolgsbilanz des Managements bei der Netzwerkoptimierung sowie bei der Kostenkontrolle, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Dynamik dürfte allerdings kaum noch viel länger aufrecht zu erhalten sein, auch angesichts trüberer Konjunkturaussichten./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-08-12/13:06

ISIN: DE000HLAG475