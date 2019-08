Delaware (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranleihen haben seit Beginn des Jahres überdurchschnittliche Renditen von fast 10 Prozent erzielt, so die Experten von Lazard Asset Management.Doch wie sehe es in der zweiten Hälfte des Jahres aus? Denise Simon, Portfoliomanagerin für Schwellenländeranleihen bei Lazard Asset Management, sehe drei mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung in 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...