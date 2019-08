Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TLG IMMOBILIEN AG (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) hat das erste Halbjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Zusätzlich zu den positiven Entwicklungen in der Immobilienbranche berichtet TLG ein herausragendes operatives Ergebnis, bedingt durch aktives Portfolio-, Asset- und Property-Management sowie mehrere erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen. Der Wert des Immobilienportfolios stieg auf rd. EUR 4,6 Mrd. und die Mieterlöse erhöhten sich um 4,8% auf EUR 114,8 Mio. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich verglichen mit dem ersten Halbjahr 2018 um 5,5% auf EUR 71,5 Mio. bzw. EUR 0,69 pro Aktie (Vj. 0,66 EUR). Der EPRA NAV im Konzern betrug zum 30. Juni 2019 EUR 29,77 je Aktie (31.12.2018: EUR 26,27), was einer Steigerung um 13,3% entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...