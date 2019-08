Die Öl- und Heizölpreise sind höher in die neue Woche gestartet Verbraucher müssen vorerst mit Heizölpreisen rechnen, die durchschnittlich 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter über dem Niveau von Freitag liegen. Die Nachfrage bleibt dennoch hoch. Die Ölpreise an den internationalen Börsen präsentierten sich am Freitag fest und konnten bis zum Handelsschluss rund 2,5% zulegen. Der Markt fokussierte sich weniger ...

