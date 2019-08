Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde auf "Kaufen" belassen. Die starke Marktposition in den USA sei gegenwärtig ein Vorteil gegenüber dem wichtigsten Wettbewerber Air Liquide, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei Linde als Weltmarktführer bei Industriegasen in der aktuell volatilen Marktphase sehr stabil. Das konjunkturelle Umfeld in Europa sei hingegen schwieriger./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 09:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 09:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-08-12/13:36

ISIN: IE00BZ12WP82