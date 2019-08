Bis 2050 will die Deutsche Post DHL klimaneutral werden. Vielen ist das zu langsam. Post-Vorstand Ogilvie erklärt, warum es nicht schneller geht: Die Post hat über 200 Flugzeuge. Er hofft auf alternative Antriebe.

Thomas Ogilvie ist Personalvorstand bei der Deutschen Post und unter anderem für das Geschäftsfeld Streetscooter verantwortlich.WirtschaftsWoche: Im Foyer des Post-Towers hängt eine riesige Null aus Moos. Wie oft am Tag sehen Sie sich dieses Symbol noch an?Thomas Ogilvie: Die grüne Null sehe ich täglich, nicht nur im Foyer. Sie ist omnipräsent in unserem Haus. Die Null stellt unsere Verpflichtung und Aspiration dar, unser Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Und was heißt klimaneutral für die Deutsche Post DHL?Klimaneutral heißt klimaneutral. Null heißt Null.

Sie machen Ihr Geschäft mit dem wachsenden Onlinehandel und dem Transport rund um die Welt. Ist es überhaupt möglich, damit zu wachsen und gleichzeitig emissionsneutral zu werden?Wir sind überzeugt, dass wir als weltweit führender Post- und Logistikkonzern eine Verantwortung haben. Als Marktführer sehen wir uns in einer Vorreiterrolle: Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element unserer Unternehmensstrategie und wir wollen hier Innovationen in der gesamten Industrie vorantreiben. Gerade weil unser Geschäft auf Straßen-, Luft- und Seetransporten basiert und wir damit natürlich Emissionen produzieren, müssen wir uns fragen, wie wir diese ganz vermeiden oder mindestens reduzieren können. Dies bringt neben dem ökologischen Effekt auch wirtschaftliche Effizienzgewinne über niedrigere Kosten. Wir haben hier bereits viel erreicht und damit ein starkes Fundament, auf das wir aufbauen.

Ein Vertreter von Fridays For Future hat dazu auf Ihrer Hauptversammlung gesagt: "Ich persönlich finde es sehr spannend, wie sehr man sich selbst für Bestrebungen wie eine Klimaneutralität bis 2050 feiern kann, obwohl absolut klar ist, dass das viel zu spät ist."In unserer Zielsetzung orientieren wir uns an der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit. Neben dem Null-Emissionen-Ziel für 2050 haben wir uns ambitionierte Zwischenziele für 2025 gesetzt. Darüber hinaus soll 70 Prozent unserer Zustellung und Abholung bis 2025 "sauber" erfolgen, also zum Beispiel zu Fuß, per Fahrrad oder Elektroauto. Das ist schon sehr ambitioniert.Sie haben den StreetScooter, Ihren Elektrolieferwagen. Was machen Sie noch, um Emissionen zu sparen?Wir sind sehr stolz auf unsere Tochter StreetScooter. Mit mehr als 9000 Fahrzeugen allein in unserer Flotte ist StreetScooter Deutschlands am meisten verbreitetes Elektroauto. Aber natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...