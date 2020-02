London (www.fondscheck.de) - Erst seit wenigen Jahren stehen in Deutschland digitale Vermögensverwaltungen zur Verfügung, so Moneyfarm in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Daher ist es als Erfolg anzusehen, dass rund 26 Prozent der Deutschen es als "wahrscheinlich" oder "sehr wahrscheinlich" ansehen, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. "Das zeigt, dass eine digitale Variante einer klassischen Vermögensverwaltung angenommen wird; die Kombination aus technologischer Unterstützung und Marktexpertise ist der richtige Weg", sagt Thomas Völker, Vorstand der Moneyfarm Deutschland AG. Vor allem in der Altersgruppe der 30-49-Jährigen und bei Personen mit hohem Einkommen ist die Bereitschaft, einen digitalen Vermögensverwalter zu wählen, noch einmal deutlich höher, so eine gemeinsame Studie von Moneyfarm und Nielsen. ...

