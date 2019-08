Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Metro AG mit Blick auf die gescheiterte Übernahme durch EPGC von 15,90 auf 14,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des Handelskonzerns dürfte nun zwischen 14 und 15 Euro gehandelt werden, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei abhängig vom erfolgreichen Verkaufsabschluss der Real-Märkte und Anteilsveräußerungen in China./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 02:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-08-12/13:47

ISIN: DE000BFB0019