Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Juni war ein freundliches Marktumfeld zu beobachten, das von rückläufigen Renditen und sich einengenden Spreads bei Unternehmensanleihen geprägt war, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Größter Treiber der Entwicklung sei die Europäische Zentralbank (EZB) gewesen. Auf dem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra habe Mario Draghi angekündigt, dass die europäischen Währungshüter bereit seien zu handeln, wenn dies denn erforderlich wäre. Dies schließe mögliche Zinssenkungen ebenso ein wie eine Neuauflage der Ankaufprogramme. Die verschlechterten Konjunkturdaten im Euroraum und die stark gefallenen Inflationserwartungen der Anleger seien die wesentlichen Treiber des jüngsten Schwenks der EZB in ihrer Geldpolitik. Somit sei es im Juni zu merklichen Renditerückgängen an den europäischen Staatsanleihemärkten gekommen. ...

