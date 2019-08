Clinuvel Pharmaceuticals ist ein kleiner australischer Biotechwert, der Mittel gegen Sonnenlicht hat, mit dem Erkrankte an der Lichtkrankheit ein besseres Leben führen können. In Europa ist das Mittel schon zugelassen und alle warten nun die Zulassung in den USA ab. Die bisherige Indikation hat aber nur sehr wenige Fälle und auch ist nicht sicher wieviel die Krankenkassen zahlen, da die Lichtkrankheit zwar sehr lebenseinschränkend ist, aber nicht lebensbedrohlich. Phantasie kommt von mehr Indikationen für das Mittel mit einem größeren Markt, aber das kann noch ein weiter Weg sein und ist derzeit noch eine Spekulation. AUch Teil des Anlageuniversums dieses Wikifolios. Dieser Artikel Clinuvel Pharmaceuticals (CUV) Aktie: Reicht die Lichtkrankheit um die Bewertung zu rechtfertigen? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

