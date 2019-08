Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hella von 53 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Auto-Branchenschwäche laste auf dem Umsatz- und dem Margenpotenzial für 2019/20, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bleibe aber beim Kaufvotum. Die Aktie sei im Vergleich zu den Wettbewerbern zwar etwas höher bewertet, absolut gesehen aber günstig. Der Bewertungsaufschlag sei denn auch gerechtfertigt, da das Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstumspotential vorweise, das auf gut gefüllten Auftragsbüchern sowie der strategisch guten Positionierung innerhalb der großen Trends der Autobranche basiere./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-08-12/14:25

ISIN: DE000A13SX22