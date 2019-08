Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Halbjahreszahlen von 370 auf 380 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Kamran Hossain erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer. Damit reflektiere er neben den Zahlen auch den Ausblick./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 05:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 05:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-08-12/14:29

ISIN: CH0011075394