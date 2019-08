Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bournemouth (pts016/12.08.2019/14:00) - Die x-tention Informationstechnologie GmbH aus Oberösterreich gibt die Gründung der x-tention Limited mit 1. August 2019 bekannt. Als wichtiger Teil der x-tention Unternehmensgruppe wird die x-tention Limited mit Sitz in Bournemouth/England für die Aktivitäten der Gruppe in Großbritannien und Irland verantwortlich sein. "Ich freue mich sehr über den Eintritt in diesen neuen, herausfordernden Markt und bin zuversichtlich, neue Partnerschaften mit Lieferanten des NHS und privaten Gesundheitsunternehmen aufzubauen", so Herbert Stöger, Gründer und Geschäftsführer der x-tention Informationstechnologie GmbH. Einer der Schwerpunkte von x-tention Limited ist "Data Interoperability as a Service", um Patientenprozesse optimal zu unterstützen und die Vision des NHS von einem völlig offenen, integrierten Gesundheitssystem im gesamten Vereinigten Königreich zu verwirklichen. Die x-tention Unternehmensgruppe umfasst die Unternehmen x-tention Informationstechnologie GmbH (Österreich, Deutschland, Großbritannien), IT for industries GmbH (Österreich), soffico GmbH (Österreich, Deutschland, Thailand), Faktor D consulting GmbH (Deutschland), integic AG (Schweiz), InterComponentWare AG (Deutschland, USA). Die Unternehmensgruppe bietet IT-Lösungen zur Unterstützung von Krankenhäusern, Pflegeheimen und sozialen Pflegeeinrichtungen. Die Kompetenzen umfassen Prozess- und Organisationsberatung, SAP-Beratung, IT-Beratung im Gesundheits- und Sozialwesen, eHealth, Security- und Datenschutz-Services, Systemintegrationen, Softwareeinführungen sowie den Betrieb von Clients und Rechenzentren. (Ende) Aussender: x-tention Informationstechnologie GmbH Ansprechpartner: Isabel Hink Tel.: +43 7242 2155 6143 E-Mail: marketing@x-tention.at Website: www.x-tention.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190812016

