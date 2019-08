In den letzten Tagen hatte es sich bereits angedeutet, nun ist es passiert: Die Aktie der Commerzbank ist auf einen neuen Tiefststand gefallen. Brechen jetzt alle Dämme? Die Commerzbank-Aktie knüpft zu Wochenbeginn an ihre Talfahrt an und ist dabei am Mittag unter ihr bisheriges Allzeittief aus dem Jahr 2016 bei 5,16 Euro gefallen. Mit Verlusten von über drei Prozent hat sie bei 5,08 Euro einen neuen Tiefststand erreicht und notiert aktuell nur geringfügig oberhalb dieser Marke. Ursächlich sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...