In der Praxis werden häufig Prozessleitsysteme migriert, die deutlich älter als zehn Jahre sind. Vorhandene Feldgeräte sollen weiter genutzt werden, weil ihr Austausch zu teuer wäre. Die I/O-Baugruppen der neuen Leitsysteme unterscheiden sich in ihrem Aufbau meist erheblich und oftmals sind diese auch noch mit einer werksspezifischen Logik belegt. Dazu kommen in der Regel neue Anforderungen aufgrund gestiegener Ansprüche in Sachen Sicherheit: Schutzeinrichtungen müssen auf den neuesten Stand gebracht und der SIL-Nachweis geführt werden, und der Überspannungsschutz für MSR-Signale (Blitzschutz) hat heute ebenfalls einen anderen Stellenwert. "Häufig gehen Ausfälle durch defekte I/O-Karten, Signaltrenner oder Feldgeräte auf Überspannungen zurück. Durch Überspannungsschutz erhöht sich deshalb die Anlagenverfügbarkeit", konkretisiert Karsten Uhlendorff, Senior Project Manager Process Industry Management and Automation bei Phoenix Contact.

Hinzu kommt, dass in historisch gewachsenen Anlagen bei der Migration meist unterschiedliche analoge und digitale Feld-, Bus- und Leistungssignale berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise, wenn Schütze oder Relais mit einer 110 V DC-Versorgung an I/O-Karten in 24 V-Technik angeschlossen werden sollen. "Daher ist es wichtig, dass bei jeder Migration frühzeitig ein individuelles Konzept entwickelt wird, um die Feldgeräte in das neue I/O-System zu integrieren."

Und weil die Leitsystem-Lieferanten in der Regel nicht die ganze Bandbreite der im Feld installierten Geräte und Anschlusskonzepte bedienen, hat der Verbindungsspezialist Phoenix Contact

