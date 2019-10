Facebook hat es mit seinem Krypto-Vorhaben nicht leicht. Erst sprangen einige Partner ab - nun fordert auch noch der am Projekt engagierte Chef von Vodafone einen Facebook-unabhängigen CEO für Libra.? Libra brauche Chef, der nicht mit Facebook in Verbindung steht ? Projekt kann nur so funktionieren ? Vodafone-Chef unsicher über sein Engagement in LibraWas zunächst die Krypto-Welt in Euphorie versetzte, kam in der nicht-digitalen weniger gut an: Besonders seitens Behörden wurden ...

