Der britische Essens-Lieferdienst will sich Ende dieser Woche aus dem deutschen Markt zurückziehen. Ein Deliveroo-Sprecher bestätigte das Aus zum 16. August, über das zuerst das Branchenblatt "Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung" (AHGZ) berichtet hatte, am Montag in London.

Den vollständigen Artikel lesen ...