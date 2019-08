Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einige turbulente Wochen hinter sich mit Gewinnwarnung und Chef-Rücktritt, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Montag vorliegenden Studie. Strukturell sehe er aber keine unüberwindbaren Hindernisse für das Geschäftsmodell von Norma. Egal, welche Antriebstechnik in der Zukunft Vorrang haben wird - das Unternehmen ist nach wie vor Weltmarktführer seiner Nische, der über Emissions-, Gewichts- oder Zeitreduzierung zusätzlichen Nutzen für den Kunden stiftet./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-08-12/14:46

ISIN: DE000A1H8BV3