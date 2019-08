Im Patentstreit mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis konnte Amgen einen Sieg verzeichnen. Die Aktie explodierte daraufhin um fast sechs Prozent.Grund für den Streit ist das Biosimilar Erelzi, das die Novartis-Tochter Sandoz an den Markt bringen will. Dabei handelt es sich um ein Referenzprodukt zu Amgens Enbrel mit dem Wirkstoff Ethanercept. Das Medikament ist ein Kassenschlager des US-Konzerns und spülte im zweiten Quartal 2019 mehr als 1,3 Milliarden Dollar in dessen Kassen. Bis 2029 hält ...

