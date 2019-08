Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die aus Marktsicht enttäuschende Kommunikation der Amerikanischen Zentralbank, die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA und mäßige Konjunkturdaten haben für einen deutlichen Rücksetzer bei Aktien gesorgt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...