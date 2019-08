Die Aktie von Leoni befindet sich heute im freien Fall. Grund dafür sind wahrscheinlich die anstehen Quartalszahlen, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Bereits am letzten Montag gab es angeblich eine Krisensitzung mit mehr als 60 Vertretern des Unternehmens und Banken. Seit Februar ist die Aktie schon auf Talfahrt - damals kostete die Leoni-Aktie noch siebenmal so viel gekostet wie aktuell. Am Montagvormittag rutschten die Anteile des Autozulieferers und Kabelspezialisten um fast 17 Prozent ...

