Das Vegan-Unternehmen Beyond Meat macht mal wieder Schlagzeilen - aber dieses Mal keine positiven. Der Hersteller der fleischfreien Burger-Patties hat den Markteintritt in Japan verschoben. Der Grund: Beyond Meat will sich mehr auf den amerikanischen Markt konzentrieren. Dabei wäre internationale Expansion so wichtig.Beyond-Meat-Partner und Minderheitsaktionär Mitsui hatte sich bereits auf den Eintritt in den japanischen Markt eingestellt. Doch dann überlegte es sich das Beyond-Meat-Management offenbar ...

