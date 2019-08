Niedriglöhne und lange Arbeitszeiten bescheren der Modebranche einen schlechten Ruf. Das Textilbündnis will die Arbeitsbedingungen nun deutlich verbessern.

Das deutsche Textilbündnis plant für dieses Jahr mehr als 1000 Maßnahmen, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, mehr Umweltschutz und faire Löhne in der weltweiten Textilproduktion durchzusetzen. Erstmals müssen die beteiligten Unternehmen dabei auch verbindliche Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsländern existenzsichernde Löhne erhalten können, wie der Leiter des Bündnissekretariats Jürgen Janssen am Montag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ...

