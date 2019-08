Chinas Währung war im Rahmen des Handelsstreits zuletzt gefallen und hat für Diskussionen gesorgt. Nun soll sich der Devisenmarkt stabilisieren.

Chinas Wechselkursaufseher hat inmitten des Handelsstreits mit den USA und des jüngsten Yuan-Verfalls eine stabile Landeswährung in Aussicht gestellt.

Er erwarte trotz der Einflüsse externer Faktoren wie den Spannungen im Handel keinen ungeordneten Kursrückgang, schrieb der Chef des staatlichen Devisenamts, Pan Gongsheng, in einem Artikel, den die chinesische Notenbank am Montag veröffentlichte. China sei zuversichtlich und in ...

