Die Baader Bank hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Analystin Laura Lopez Pineda ist der zehnprozentige Kursrutsch seit den Quartalszahlen übertrieben ausgefallen. Der Chemiekonzern entwickele sich besser als am Markt wahrgenommen, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 14:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 14:24 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-08-12/15:36

ISIN: DE000EVNK013