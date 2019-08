Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche kam es an den europäischen Aktienmärkten auf breiter Front zu Verlusten, so die Analysten der Nord LB. Die Schwäche der chinesischen Währung, die gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund elf Jahren gefallen sei, habe dem Handelsstreit mit den USA eine neue Facette verliehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...