Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Thomas Cook wieder. Beim anvisierten Rettungsplan drückt der Konzern aufs Tempo. Deshalb will man sich mehr frisches Kapital sichern. Bei den Verkäufen steht Osram auf dem zweiten Platz. Der Halbleiterkonzern AMS möchte Osram nun doch übernehmen. Vor ein paar Wochen wurde schonmal ein Angebot vorgelegt, dieses wurde jedoch nach wenigen Stunden wieder zurückgezogen.