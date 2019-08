Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Continental von 136 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Entsprechend dem neuen Ausblick senke er die operative Gewinnschätzung (Ebitda) vor allem wegen Kosteneffekten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei unter den europäischen Autozulieferern sein Favorit, für eine Kaufempfehlung warte er jedoch auf Anzeichen einer Erholung der weltweiten Autoproduktion./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-08-12/15:52

ISIN: DE0005439004