Ein Soft Closing wird aufgehoben, Garantiefonds der DWS werden liquidiert, MFS ist erfolgreichster Asset Manager mit Top-Ratings - diese und weitere News hier im KurzportraitGreiff Capital: Soft Closing nach über zwei Jahren beendetDer Asset Manager Greiff Capital öffnet per 12. August 2019 den auf Übernahmen im deutschsprachigen Raum spezialisierten GREIFF "special situations" Fund (ISIN: LU0228348941) für den Vertrieb. Zuvor hatte die in Freiburg ansässige Gesellschaft diesen im Januar 2017 vorübergehend geschlossen. Neukunden konnten trotzdem Anteilsscheine erwerben, mussten aber einen Ausgabeaufschlag in Höhe von fünf Prozent zahlen. Ziel dieses Soft Closing war es, Mittelzuflüsse im Interesse der Anleger zu begrenzen. Der Fonds hatte damals die Obergrenze von 200 Millionen Euro erreicht. Jetzt kann die Absolute-Return-Strategie wieder in uneingeschränkter Form angeboten werden. Begründet wird das Ende des Soft Closings damit, dass die Aktivitäten im M&A-Markt (Mergers & Acquisitions) wieder deutlich angezogen hätten, welche es erlauben würden, zusätzliches Kapital zu allokieren.

