Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für die Aktien des heimischen Versicherers UNIQA in Vorbereitung auf die kommende Zahlenvorlage mit "Hold" bestätigt. Das Kursziel sehen sie bei 8,80 Euro. Am 28. August wird der Versicherungskonzern seinen Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr 2019 vorlegen.

Druck von Kostenseite im Gesamtjahr sehen die RCB-Analysten um Oliver Simkovic infolge steigender IT-Ausgaben. Diese stehen in Zusammenhang mit der neuen Versicherungsplattform UIP und der Implementierung von neuen Rechnungslegungsstandards. Dem gegenüber stehen zu erwartende höhere Bewertungsgewinne aus Staatsanleihen und Immobilien. Auch bei der Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) sehen die Analysten einen Trend zur Verbesserung.

Den Konsensus von 292 Mio. Euro beim Vorsteuergewinn im Gesamtjahr 2019 sehen die Analysten als "sehr hoch" an. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis errechnet sich ein Aufpreis von 14 bis 17 Prozent zur europäischen Peer Group, so die Analysten.

Am Montagnachmittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse bei gut behaupteter Tendenz mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 8,19 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/dkm

AFA0072 2019-08-12/16:06

ISIN: AT0000821103