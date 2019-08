Bei den Explorern im Gold- und Silbersektor tut sich wieder etwas. Triumph Gold (WKN: A2DK8F) untersucht eine sehr vielversprechende Struktur im Yukon und eignet sich sowohl für Spekulanten als auch für Investoren.

In den letzten Monaten gab es viele starke Explorationsaktien, deren Kurse dank positiver Resultate explodierten. Mittlerweile sorgt der Goldmarkt für den entsprechenden Rückenwind, der noch leichtere Kursgewinne ermöglicht, sofern die Ergebnisse halten, was sie versprechen. Heute will ich einen Explorer besprechen, der mindestens gute Chancen für Trader aufweist und jetzt für Investoren spannend wird.

Explorer unter Beobachtung

Für den Goldherz Report habe ich momentan nahezu 100 vorausgewählte Aktien auf dem Schirm, die zur Kategorie der Explorer zählen. Darunter überwiegend Werte, die sich, wie ich betonen muss, vor allem für kurzfristige, tradingorientierte Anleger eignen.

Von Zeit zu Zeit ermögliche ich SD-Lesern gerne einen Blick auf jene Aktien, die unter enger Beobachtung stehen und sich zur Identifikation von lukrativen Trades eignen sollten. Ein solcher Wert könnte Triumph Gold werden. Auch wenn ich betonen muss, dass die Vorstellung eines Explorerationstitels mit Risiken verbunden ist schon allein aufgrund des Stadiums.

Im Yukon läuft Exploration auf Hochtouren

Explorer sind Saison-Aktien. Im Sommer ist die Zeit für Bohrungen im Norden Kanadas am sinnvollsten. Witterungsbedingt sind die durch die Schneeschmelze aufgeweichten Böden oft erst ab Juni mit schwerem Bohrgerät befahrbar. Darum investieren vorausschauende Anleger im Winter und Frühjahr, um bei guten Bohrresultaten über den Sommer zu profitieren.

Triumph Gold setzt auf lukratives Konzessionsgebiet

Auch beim wachstumsfreudigen kanadischen Edelmetallexplorator und -Entwickler Triumph Gold ist erst kürzlich eine Privatplatzierung von Aktien durchgeführt worden, welche dem Unternehmen brutto 5,12 Mio. frische CA$ in die Kassen spülte.

Triumph Gold will das Geld insbesondere für die Exploration im Konzessionsgebiet Freegold Mountain einsetzen. Dort besitzt es alle nötigen Rechte. Freegold Mountain liegt im Yukon und ist auf dem Straßenweg erreichbar, was Triumph Gold zu einer ganzjährig spannenden Aktie macht, auch wenn im Sommer die meisten Ergebnisse anstehen.

Das Freegold Mountain Projekt liegt in perfekter Nachbarschaft, eingebettet inmitten der riesigen geologischen Porphyr-Gebiete, welche die Coffee- und Casino-Liegenschaften von Newmont-Goldcorp sowie Western Copper & Gold repräsentieren. Quelle: Triumph Gold Investorenpräsentation

Beim Triumph Gold wird mit großem Interesse auf die Ergebnisse der für 2019 vorgesehenen Phase-1-Bohrkampagne gewartet. Laut dem letzten Update von Ende Juli waren damals schon 50 Prozent der Bohrarbeiten abgeschlossen.

Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...