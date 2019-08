Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, Umsatz und Vorsteuergewinn hätten die Konsensannahmen geschlagen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher erhöhte der Experte seine Prognose für den Umsatz des IT-Systemhauses in diesem Jahr. Die Prognose für den Vorsteuergewinn senkte er dagegen leicht./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2019 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005158703