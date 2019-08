Bremen (ots) - Eine Werder-Legende wird 80 - Zu Ehren von Max Lorenz, DFB-Pokalsieger 1961 und Deutscher Meister 1965, wird Werder Bremen am Montag, 19.08.2019 einen Empfang im wohninvest WESERSTADION ausrichten. Im Rahmen dieses Empfangs wird Max Lorenz und einige seiner Weggefährten und Freunde in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr für Interviews und Fotos zur Verfügung stehen. Interessierte Medien bitten wir um Anmeldung bis Mittwoch,14.08.2019 an medien@werder.de Stichwort: Empfang Max Lorenz unter folgenden Angaben: Vor-und Zuname, Name der Redaktion, E-Mail-Adresse für weitere Informationen. Einlass erhalten ausschließlich akkreditierte Medienvertreter.



