Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der neuen Zollankündigung von US-Präsident Trump und der entsprechenden Gegenreaktion Chinas hat sich seit Anfang August die bisher vorherrschende latente Skepsis an den Ölmärkten in eine Krisenstimmung umgewandelt, so die Analysten der Nord LB. Die Ölpreise hätten in der ersten Wochenhälfte deutliche Kursverluste in Kauf nehmen müssen. ...

