Sie fallen. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank sinken auf neue Tiefstände. Es ist ein bank run der anderen Art: Statt Geld an den Schaltern abzuholen wie bei einem Bankenansturm üblich, werfen Anteilseigner der beiden großen deutschen Banken ihre Aktien auf den Markt. Sie zählen zu den schwächsten Werten in DAX und MDAX. Und es gibt Grund zur Sorge, dass sich der Trend beschleunigen könnte.Die Stimmung ist schlecht. Bei Bankaktien im Allgemeinen - der Stoxx Europe 600 Banks rangiert an ...

