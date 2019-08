alstria office REIT-AG: Erstes Halbjahr 2019 - Starkes operatives Geschäft, planmäßiges Ergebnis DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis alstria office REIT-AG: Erstes Halbjahr 2019 - Starkes operatives Geschäft, planmäßiges Ergebnis 12.08.2019 / 17:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Erstes Halbjahr 2019 - Starkes operatives Geschäft, planmäßiges Ergebnis - Vermietungsvolumen auf 148.500 qm mehr als verdoppelt - EPRA-Nettosubstanzwert pro Aktie um 6,9% auf EUR 16,19 gesteigert - Nettoverschuldungsgrad bei 29,0% und REIT-Eigenkapitalquote bei 69,2% - Umsatzerlöse von EUR 93,1 Mio. und Funds from Operations (FFO) bei EUR 55,7 Mio. - Prognose 2019 mit Umsatzerlösen von ca. EUR 190 Mio. und FFO von EUR 112 Mio. bestätigt Hamburg, 12. August 2019 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1), berichtet über einen erfolgreichen Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten 2019. Das Unternehmen nutzte die starken Vermietungsmärkte und erreichte ein Vermietungs-Rekordergebnis, wodurch die EPRA-Leerstandsrate auf 7,6% sank. alstria setzte die Strategie einer weiteren Verbesserung des Risiko-Renditeprofils des Immobilienportfolios fort, indem Immobilien in peripheren Lagen verkauft und selektiv Gebäude in zentralen Kernlagen zugekauft wurden. Umsatz von EUR 93,1 Mio. und FFO in Höhe von EUR 55,7 Mio. Der Mietumsatz für das erste Halbjahr 2019 betrug EUR 93,1 Mio. (-3,2%) und entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatzveränderung resultierte im Wesentlichen aus dem Verkauf von nicht-strategischen Immobilien, da die Gesellschaft die positive Dynamik am Investmentmarkt nutzte, um das Risiko-Renditeprofil des Immobilienportfolios weiter zu verbessern. Das operative Ergebnis (Funds from Operations = FFO) belief sich für den gleichen Zeitraum auf EUR 55,7 Mio. (-4,1%) und entwickelte sich ebenfalls im Rahmen der Planung. Die FFO-Marge von 59,8% (H1 2018: 60,3%) blieb auf hohem Niveau und spiegelt die Profitabilität des Unternehmens wider. Der Konzernjahresüberschuss stieg zum 30. Juni 2019 deutlich um 346,2% auf EUR 279,0 Mio. gegenüber EUR 62,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung ist auf ein Neubewertungsergebnis von EUR 199,4 Mio. zurückzuführen. Nettoverschuldungsgrad von 29,0%, EPRA-NAV je Aktie bei EUR 16,19 In den ersten sechs Monaten 2019 stieg das IFRS-Eigenkapital des Unternehmens um 7,0% auf EUR 2.872 Mio. Die im zweiten Quartal 2019 an die Aktionäre der Gesellschaft gezahlte Dividende von EUR 92,3 Mio. (EUR 0,52 je Aktie) wurde durch den Konzerngewinn der ersten sechs Monate des Jahres überkompensiert. alstrias EPRA-Nettosubstanzwert stieg um 6,9% und lag zum 30. Juni 2019 bei EUR 16,19 je Aktie. Die Stärke der alstria-Bilanz zeigt sich in einer REIT-Eigenkapitalquote von 69,2% und einer Netto-Verschuldungsquote von 29,0%, die einen neuen Tiefststand in der Unternehmensgeschichte erreichte. Die Kennzahl Nettoverschuldung/EBITDA blieb mit 8,5x auf einem komfortablen Niveau. Vermietungsleistung von 148.500 qm - EPRA Leerstandsquote um 210 bp gesunken Mit der Unterzeichnung mehrerer Mietverträge sank die EPRA-Leerstandsquote in alstrias Portfolio im ersten Halbjahr 2019 um 210 Basispunkte auf 7,6% (9,7% per 31. Dezember 2018). Bedeutende Mietverträge wurden für die Gebäude "Am Seestern 1" und "Heerdter Lohweg 35" in Düsseldorf als auch für die "Rotebühlstraße 98-100" in Stuttgart abgeschlossen. alstrias Gesamtvermietungsleistung erreichte mit 148.500 qm (81.800 qm Neuvermietungen [1] und 66.700 qm Mietvertragsverlängerungen) einen Rekordwert und wurde von allen Märkten, in denen alstria tätig ist, getragen. [1] Beinhaltet ausschließlich Neuverträge und berücksichtigt keine Vertragsverlängerungen. Portfoliowert auf EUR 4,2 Mrd. gestiegen Auf Basis einer Halbjahresbewertung belief sich der Wert des alstria-Immobilienportfolios zum 30. Juni 2019 auf EUR 4,2 Mrd. (EUR 4,0 Mrd. zum 31. Dezember 2018). Der Neubewertungsgewinn von EUR 199,4 Mio. spiegelt im Wesentlichen die Erfolge in alstrias operativem Immobiliengeschäft wider. So konnte die flächenbereinigte Vertragsmiete im Laufe des ersten Halbjahres 2019 um 4,9% (EUR 9,3 Mio.) gesteigert werden. Die Bewertungsrendite (Vertragsmiete/Marktwert) blieb mit 4,8% (4,9% per 31. Dezember 2018) nahezu unverändert und der Wert pro Quadratmeter betrug EUR 2.721. Zum Bilanzstichtag besaß alstria 116 Immobilien (Durchschnittsgröße: 13.150 qm, Durchschnittswert: EUR 35.780 Mio.) in den wichtigsten deutschen Büromärkten. Verkäufe in Peripherielagen Im ersten Halbjahr 2019 nutzte alstria den weiterhin starken Investmentmarkt, um die Gesamtqualität des Portfolios zu verbessern. Das Unternehmen verkaufte drei Immobilien in peripheren Lagen im Gesamtwert von EUR 107,4 Mio. (Jahresmiete: EUR 5,9 Mio.) und erzielte damit einen Buchgewinn von EUR 18,1 Mio. Parallel dazu stärkte alstria das Portfolio an den Standorten Berlin und Düsseldorf mit dem Erwerb von drei aussichtsreichen Gebäuden im Gesamtwert von EUR 30,1 Mio. (EUR 3.053 pro qm), die ein deutliches Mietsteigerungs-potenzial bieten (derzeitige Jahresmiete: EUR 1,1 Mio., erwartete Jahresmiete: EUR 1,8 Mio.). Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigt alstria die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von rund EUR 190 Mio. und einem FFO von rund EUR 112 Mio. "Wir hatten im Hinblick auf das Vermietungsergebnis bisher ein Rekordjahr und profitieren nach wie vor von einer sehr starken Pipeline, an deren Sicherung wir in den kommenden Monaten arbeiten werden", betont Olivier Elamine, CEO von alstria. "Das gute operative Ergebnis war ein wesentlicher Treiber für die Wertsteigerung des Portfolios, die weiterhin durch einen starken Investmentmarkt gestützt wird." Kennzahlen im Überblick H1 2019 H1 2018 Verände- rung Umsatz (EUR Mio.) 93,1 96,2 -3,2% Operatives Ergebnis (FFO) (EUR Mio.) 55,7 58,1 -4,1% FFO je Aktie[1][2] (EUR) 1. 0,31 0,33 -4,2% footnote_2 30.6.2019 31.12.2018 Verände- rung Als Finanzinvestition gehaltene 4.135 3.939 5,0% Immobilien (EUR Mio.) Barmittel (EUR Mio.) 107,2 132,9 -19,3% EPRA NAV je Aktie (EUR) 16,19 15,14 6,9% REIT EK-Quote (%) 69,2 67,2 2,0 pp Netto-Verschuldungsgrad (%) 29,0 30,4 -1,4 pp [2] FFO je Aktie basierend auf 177,5 Mio. Aktien für H1 2019 und 177,4 Mio. Aktien für H1 2018. Einladung zur Telefonkonferenz am 13. August 2019 Der Vorstand der alstria, CEO Olivier Elamine und CFO Alexander Dexne, lädt um 10:00 Uhr zu einer Telefonkonferenz ein. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Einwahlnummern: Deutschland: + 49 69 201 744 220 UK: + 44 20 300 92 470 PIN: 957 908 69# Bitte beachten Sie, dass Sie die Präsentation des Vorstands auch auf unserer Internetseite www.alstria.de live mittels Webcast verfolgen können. Kurz vor der Telefonkonferenz wird die Präsentation auf der Website zum Download bereitgestellt. Kontakt IR/PR: Ralf Dibbern Steinstraße 7 20095 Hamburg Tel: +49 (0) 40 226 341-329 Email: rdibbern@alstria.de Weitere Informationen: www.alstria.de www.beehive.work www.twitter.com/alstria_REIT Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 116 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von EUR 4,2 Mrd. Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten. 12.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: alstria office REIT-AG Steinstraße 7 20095 Hamburg Deutschland Telefon: 040-226 341 300 Fax: 040-226 341 310 E-Mail: info@alstria.de Internet: http://www.alstria.de ISIN: DE000A0LD2U1 WKN: A0LD2U Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse EQS News ID: 855835 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855835 12.08.2019 ISIN DE000A0LD2U1 AXC0211 2019-08-12/17:40