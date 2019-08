NEW YORK, Aug. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reverie: Page ist ein neu gegründetes Modemagazin, das sich der Entwicklung und dem Erfolg von aktuellen und aufstrebenden Modedesignern widmet. Es konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und Bewusstseinsförderung und liefert gleichzeitig eine unvoreingenommene Perspektive der Modebranche. Der Kerngedanke des Page-Magazins ist es, die Lebendigkeit und Faszination eines ehemaligen Modemagazins wiederherzustellen.

"Page Magazine wird das erste wirklich nachhaltige Modemagazin sein. Unsere Druckausgaben werden auf Bestellung angefertigt. Aber am wichtigsten ist, dass wir einen Einblick in die Mode geben wollen, der für jeden Modefan, der eine fundierte Sicht auf die Mode haben möchte, schmackhaft ist. Wir wollen die Mode humanisieren, indem wir unsere Leser informieren und aufklären." - Cassell A. Ferere, Editor-in-Chief

In einer Zeit, in der die Popkultur genauso wichtig ist wie die Weltkultur, verändert sich die Verbreitung von Inhalten: Page will wunderschöne atemberaubende Inhalte produzieren, die den Leser ästhetisch erfreuen. Page bietet eine frische, aufschlussreiche Sicht auf Mode, Lifestyle und Kultur. Die Website des Magazins reveriepage.com wird eine neue Perspektive auf die gesamte Modebranche bieten. Page-Redakteure konzentrieren sich bei Interviews mehr auf den internen Dialog einer Person als auf ihre externen Erfolgsfaktoren. Page glaubt, dass Erfolg oft das abschließende Kapitel der beruflichen Geschichte einer Person ist. Reverie: Page interessiert sich für den Beginn und das mittlere Kapitel der Geschichte einer Person, denn hier kämpfen, lernen und wachsen die Menschen oft.

Das Page-Magazin bietet Marken nicht nur die Möglichkeit, durch integriertes Storytelling mit einem Publikum in Kontakt zu treten, sondern dient auch der Information und Inspiration unserer Leser. Das vierteljährlich erscheinende Printmagazin bietet ansprechende, informative und exklusive Inhalte zu den Themen Mode, Nachhaltigkeit und Popkultur.

Das Page-Magazin hat sich dafür entschieden, Order-to-Print-Ausgaben anzubieten. "Menschen sehnen sich nach einem authentischen Erlebnis. Order-to-Print-Themen werden unserem Publikum zeigen, wie authentisch und kreativ wir sind." - Joseph Benjamin, Publizist & OCD

Page-Magazin ist ein Bestandteil von Reverie, einem kleinen, diversifizierten Medien- und Informationsunternehmen. Ein Online- und Printmagazin, das Inhalte in den Bereichen Events & Entertainment und Mode, Beauty & Lifestyle produziert. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an Joseph Benjamin, Publizist & Creative Director unter Jbenjamin@reverie-page.com