Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 und 2020 wegen der Gewinnverwässerung durch eine Kapitalerhöhung leicht nach unten an. Die Expertin sieht bei dem Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen weiter Umsatzrisiken wegen niedrigerer Preise./tih/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 15:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-08-12/17:56

ISIN: DE000SYM9999