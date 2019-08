Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken scheinen sich weltweit unter Zugzwang zu sehen, so die Analysten der Nord LB.Jüngst hätten zum Beispiel die Geldpolitiker in Neuseeland und Indien neue Aktivität an den Tag gelegt - und die Leitzinsen gesenkt. Dagegen habe die Reserve Bank of Australia in der vergangenen Woche noch keine Anpassungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vornehmen wollen. Die Notenbank blicke weiterhin mit einer gewissen Sorge auf den heimischen Arbeitsmarkt. Die neuen Eskapaden Donald Trumps im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking seien zudem ein wichtiger und die australische Wirtschaft tendenziell belastender Faktor, der noch geldpolitische Folgen in "Down Under" haben könne. Entsprechend würden die jüngsten Kommentare des Notenbankchefs Phillip Lowe zeigen, dass man auch in Australien zumindest über weitere Zinssenkungen nachzudenken scheine. Seinen Anmerkungen folgend dürfte QE aktuell aber allenfalls ein Randthema sein. Lowe habe zudem auch zu Protokoll gegeben, dass er bereits sehr kurzfristig eine Erholung des wirtschaftlichen Umfeldes erwarten würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...