Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das billige Geld der Notenbanken dürfte den Aktienmärkten weiteren Rückenwind geben, so die Experten von Franklin Templeton.Risiken wie beispielsweise ein sich verschärfender Handelskrieg könnten allerdings zu Turbulenzen führen.Es stehe also gewissermaßen jede Menge billiges Geld auch in Zukunft zur Verfügung. Dies wiederum sei ein Grund dafür, dass die Experten noch keinen ausreichenden Anlass sähen, von einem bevorstehenden Wendepunkt an den Risikoanlagemärkten und der Konjunktur auszugehen. ...

