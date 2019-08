Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt legte zum Start in die Woche eine Nullnummer hin. Während der DAX am Morgen freundlich startete, kamen schnell wieder Verkäufe an den Markt. Das Geld wechselte erneut in die sicheren Häfen, Bundesanleihen wie auch Gold legten zu. Die Musik spielte einmal mehr in den Einzelwerten. So fiel die Aktie der Commerzbank auf ein Allzeittief, dagegen buhlt neben Finanzinvestoren auch die österreichische AMS um die Münchener Osram, was deren Aktie über 10 Prozent in die Höhe katapultierte. Zudem legten aus der zweiten Reihe ein paar Unternehmen Zahlen vor. Der DAX schloss knapp behauptet bei 11.680 Zählern.

AMS fährt Bain und Carlyle in die Parade

AMS fährt mit dem Übernahmegebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie den Beteiligungsgesellschaften Bain und Carlyle in die Parade. Das Private-Equity-Konsortium bietet 35 Euro je Osram-Aktie. Die Chancen für AMS dürften zuletzt gestiegen sein, nachdem der Großaktionär Allianz Global Investor das Gebot von Bain/Carlyle als zu niedrig zurückgewiesen hatte. Die hohe Annahmeschwelle von jeweils 70 Prozent macht den Deal aber schwierig.

Die anhaltende Schwäche der Banken machte sich im Sektor-Index bemerkbar, der mit 61,17 auf Rekordtief notierte. Zuvor handelte die Aktie der Commerzbank auf Allzeittief, am Nachmittag kam auch die Aktie der Deutschen Bank (minus 5,5 Prozent) unter Druck. Die Aktie von Thyssenkrupp gab um 3 Prozent nach und schloss mit 9,95 Euro das erste Mal seit 16 Jahren wieder einstellig.

Leoni erwischten mit Abgaben von gut 15 Prozent einen desaströsen Wochenauftakt. Im Handel wurde auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der laufenden Restrukturierung verwiesen. Die Zeiten für Automobilzulieferer sind schwierig und derzeit zeichnet sich keine Besserung für den Sektor ab.

Talanx stiegen um 0,8 Prozent, der Versicherungskonzern erhöhte die Prognose. Salzgitter (minus 7 Prozent) konnte im zweiten Quartal nicht an den starken Jahresstart anknüpfen. Bei leicht sinkenden Umsätzen verzeichnete der Stahlkonzern operativ einen Gewinneinbruch.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,1 (Vortag: 110,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,49 (Freitag: 4,33) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner und 23 -verlierer .

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.679,68 -0,12% +10,61% DAX-Future 11.687,00 +0,15% +10,50% XDAX 11.695,41 -0,35% +10,53% MDAX 25.249,75 -0,41% +16,96% TecDAX 2.758,99 -0,93% +12,60% SDAX 10.648,36 -0,76% +11,98% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,43 39 ===

