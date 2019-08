ZEAL Network SE: Gewinnauszahlung / Prognose für 2019 festgelegt DGAP-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Prognose ZEAL Network SE: Gewinnauszahlung / Prognose für 2019 festgelegt 12.08.2019 / 18:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gewinnauszahlung / Prognose für 2019 festgelegt In einer veranstalteten Zweitlotterie der MyLotto24 Limited, einer vollkonsolidierten Minderheitsbeteiligung der ZEAL Network SE, hat ein Kunde einen Gewinn von 26,3 Millionen Euro erzielt. Der in den Sicherungsinstrumenten von MyLotto24 festgelegte Selbstbehalt wird nach der Gewinnauszahlung in Anspruch genommen sein, ein Teil davon wird durch diese Instrumente abgedeckt. Die Gesamtleistung und das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr 2019 werden daher mit 21,5 Mio. EUR belastet. Mögliche weitere Jackpot-Gewinne in 2019 werden aufgrund der vollständigen Ausnutzung des Selbstbehalts keine negativen Auswirkungen auf das EBITDA haben. Neben der künftigen Jackpot-Entwicklung für wesentliche Lotterieprodukte ist für die Prognose der ZEAL-Gruppe - im Zusammenhang mit der im Mai 2019 erfolgten Übernahme der Lotto24 AG - der genaue Zeitpunkt des geplanten Geschäftsmodellwechsels von entscheidender Bedeutung. Da ab diesem Zeitpunkt das profitablere Zweitlotteriegeschäft auf das in Deutschland erlaubte Vermittlungsgeschäft umgestellt wird, rechnet ZEAL für das vierte Quartal 2019 mit negativen Auswirkungen auf Umsatz und Profitabilität. Basierend auf der Erwartung eines Geschäftsmodellwechsels im Oktober 2019, den aus heutiger Sicht nicht abschließend zu beurteilenden Auswirkungen auf die Kundenbasis und einer großen Gewinnauszahlung am 10 August 2019, geht ZEAL für das Geschäftsjahr 2019 von einer deutlich unter dem Vorjahr (2018: 160 Mio. Euro) liegenden Gesamtleistung und einem EBITDA zwischen 18 und 21 Mio. Euro aus (2018: 48 Mio. Euro). Die Dividendenpolitik für 2019 wird weiterhin überprüft. Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft (abrufbar im Geschäftsbericht 2018 unter https://www.zeal-network.co.uk/investors/publications/) Kontakt: Frank Hoffmann, CEFA Investor Relations ZEAL 5th Floor - One New Change London EC4M 9AF T +44 (0) 20 3739-7123 F +44 (0) 20 3739-7199 frank.hoffmann@zeal-network.co.uk 12.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE 5th Floor One New Change EC4M 9AF London Großbritannien Telefon: +44 (0)203 739-7000 Fax: +44 (0)203 739-7099 E-Mail: office@zeal-network.co.uk Internet: www.zeal-network.co.uk ISIN: GB00BHD66J44 WKN: TPP024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 856135 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856135 12.08.2019 CET/CEST ISIN GB00BHD66J44 AXC0231 2019-08-12/18:38