Leipzig (ots) - Party-Stimmung trotz heftiger Regenschauer und gewaltigem Donnergrollen - das ist das Resümee zur Open-Air-Show "Die Schlager des Sommers" vom Wasserschloss Klaffenbach. 17,6 Prozent Marktanteil im Sendegebiet sind der Lohn.



1,762 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag "Die Schlager des Sommers" im MDR, weitere 319.000 schauten im HR zu. Insgesamt erreichte die Show also 2,082 Millionen Zuschauer.



Von der Showunterbrechung bei der Aufzeichnung im Juli bei heftigen Blitzen und dröhnendem Donner war in der TV-Aufzeichnung am Sonntag nicht viel zu spüren. Vielmehr überzeugte ein gut aufgelegter Florian Silbereisen als Moderator zusammen mit seinen Gästen Maite Kelly, Stefanie Hertel, Ute Freudenberg, Ben Zucker & Co. Das unwettertrotzende Publikum feierte den deutsch-spanischen Pop-Sänger Alvaro Soler mit seinem Sommer-Hit "La Libertad" genauso wie die Top-Stars der Schlagerszene.



Mehr Informationen unter: www.meine-schlagerwelt.de



Die ganze Sendung zum Nachschauen: www.mdr.de/mediathek/video-326942_zc-89922dc9_zs-df360c07.html



