Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) berichtet über einen erfolgreichen Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten 2019. Das Unternehmen nutzte die starken Vermietungsmärkte und erreichte ein Vermietungs-Rekordergebnis, wodurch die EPRA-Leerstandsrate auf 7,6% sank. alstria setzte die Strategie einer weiteren Verbesserung des Risiko-Renditeprofils des Immobilienportfolios fort, indem Immobilien in peripheren Lagen verkauft und selektiv Gebäude in zentralen Kernlagen zugekauft wurden.

Mieten leicht rückläufig

Der Mietumsatz für das erste Halbjahr 2019 betrug EUR 93,1 Mio. (-3,2%) und entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatzveränderung resultierte im Wesentlichen aus dem Verkauf von nicht-strategischen Immobilien, da die Gesellschaft die positive Dynamik am Investmentmarkt nutzte, um das Risiko-Renditeprofil des Immobilienportfolios weiter zu verbessern.

Das operative Ergebnis (Funds from Operations = FFO) belief sich für den gleichen Zeitraum auf EUR 55,7 Mio. (-4,1%) und entwickelte sich ebenfalls im Rahmen der Planung. Die FFO-Marge von 59,8% (H1 2018: 60,3%) blieb auf hohem Niveau und spiegelt die Profitabilität des Unternehmens wider. Der Konzernjahresüberschuss stieg zum 30. Juni 2019 deutlich um 346,2% auf EUR 279,0 Mio. gegenüber EUR 62,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung ist auf ein Neubewertungsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...