paragon passt Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2019 an.paragon hat sowohl Umsatz- als auch Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2019 angepasst. Die adhoc-Meldung im Wortlaut.Delbrück, 12. August 2019 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] passt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an. Wesentliche Gründe sind die Marktschwäche in der Automobilindustrie und die korrigierte Jahresprognose der börsennotierten Tochtergesellschaft ...

